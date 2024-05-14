Забайкалье примет чемпионат СФО и ДФО по футболу

«Третья Лига» (6+) пройдёт в Чите уже на этой неделе
Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу «Третья Лига» пройдёт с 17 по 19 мая в Чите.
- Наши футболисты встретятся с командами «Байкал» и «Бурятия». Вход на игру свободный, - рассказали забайкальские организаторы.
Матч с командой «Байкал» состоится 17 мая в 17:00, а с «Бурятией» - 19 мая, также в 17:00. Местом проведения станет стадион «Локомотив», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
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