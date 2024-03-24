В Бурятии оштрафовали жителя Красноярского края за сопротивление полицейскому

Общество, Фото: из архива

Мужчина распивал спиртное в поезде



В Муйском районе Бурятии судом осуждён житель Красноярского края, сообщили в пресс-службе суда.



Мужчина ехал на пассажирском поезде к месту работы, он употреблял алкогольные напитки, о чём стало известно сотрудникам линейного отдела. Нарушителя пригласили в отдельное купе для составления протокола об административном правонарушении, но он оказал сопротивление, применил насилие в отношении сотрудника полиции.



Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 70 000 рублей.



Приговор не вступил в законную силу.





