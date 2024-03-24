В Бурятии оштрафовали жителя Красноярского края за сопротивление полицейскому

Мужчина распивал спиртное в поезде
В Муйском районе Бурятии судом осуждён житель Красноярского края, сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина ехал на пассажирском поезде к месту работы, он употреблял алкогольные напитки, о чём стало известно сотрудникам линейного отдела. Нарушителя пригласили в отдельное купе для составления протокола об административном правонарушении, но он оказал сопротивление, применил насилие в отношении сотрудника полиции.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 70 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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