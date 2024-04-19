В Улан-Удэ во время «собачьего» рейда обошли 150 дворов

В микрорайонах Аршан и Орешково в Железнодорожном районе Улан-Удэ завершился межведомственный «собачий» рейд.
В рейде участвовали две мобильные группы, состоящие из сотрудников управления административного контроля мэрии, администрации Железнодорожного района, управления ветеринарии Бурятии, также на месте работали мобильный пункт по вакцинированию и регистрации домашних животных, экипаж службы отлова безнадзорных собак.
- Мобильными группами были пройдены улицы Семейная, Кедровая, Высоцкого, Градостроителей, Аршанская, Семашко, Шевченко, Вознесенский проезд, Проектная, Новоселов, Жарковая, Троицкая, Дарвина, Короленко, Подлесная, Лобачевского, Курганская и Сибирская. Пройдено 150 домовладений, выписано 10 требований на явку для составления протокола, - сообщили в районной администрации.
Подобные обходы дворов продолжатся.