В Забайкалье участники СВО активно регистрируют браки







Воины, отправляющиеся на СВО или прибывшие в отпуск, регистрируют отношения со своими возлюбленными. Недавно такие браки были зарегистрированы в городском отделе ЗАГС Читы, в отделе Акшинского округа и Могочинского и Тунгиро-Олекминского районов Забайкальского края.С начала года в городском отделе ЗАГС Читы (Дворец бракосочетаний) зарегистрировали брак уже около семидесяти бойцов.В отделе ЗАГС Акшинского округа зарегистрировали брак Дмитрия и Алёны. Уже полгода Дмитрий служит по контракту, он получил первый отпуск.- На 14 дней у него много планов, но самое главное он уже сделал - предложил своей избраннице заключить брак и стать настоящей семьёй. Ещё один брак зарегистрирован между воином Александром и Марией. Вместе они уже не один год, сейчас Александр принял решение отправиться в зону СВО, а перед этим узаконить отношения, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.В отделе ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов состоялась регистрация брака Вадима и Дарьи из Могочи. Вадим - разведчик, служит по контракту на СВО, сейчас находится в отпуске. Дарья находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком, недавно у пары родился сын.Отпуск на 14 дней раз в полгода должен быть предоставлен каждому бойцу СВО по поручению президента Владимира Путина. Отпуск не должен включать в себя время проезда к месту использования отпуска из зоны СВО и обратно. На данный момент регистрации с сокращением срока для участников СВО проводятся при предъявлении документа, подтверждающего их участие в специальной военной операции. Это может быть командировочное удостоверение, отношение, справка военного комиссариата о направлении в зону СВО, документ, выданный кадровой службой, подтверждающий направление в зону военных действий. Дополнительно могут быть предъявлены проездные документы, подтверждающие срочность отбытия, а также свидетельство о рождении общих детей. Окончательное решение о сокращении срока принимает руководитель отдела ЗАГС, в который обратились брачующиеся, отметили в краевом правительстве.