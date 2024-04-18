В районе Бурятии родилась вторая двойня с начала года

Общество, Фото: из архива

Девочек назвали Есения и Агата



11 апреля в Бичурском районе Бурятии зарегистрировали вторую двойни, родившуюся в этом году.



В семье Виталия и Майи родились две замечательные малышки: Есения и Агата.



- От всей души поздравляем родителей с рождением двойни, с появлением в жизни двойной радости. Желаем, чтобы крохи росли счастливыми и добрыми, чтобы каждый из них был замечательным и весёлым ребёнком, - поздравили молодых родителей в управлении ЗАГС Бурятии.

