Она ожидается в нескольких районах республики
В Бурятии объявили высокий, четвёртый класс пожарной опасности. С пятницы, 19-го по понедельник, 22-го апреля, её обещают в Тарбагатайском, Селенгинском и Заиграевском районах, а с 20-го по 22-ое – в Иволгинском.
С 1 апреля пожароопасный сезон открыли в 11 лесничествах. Все профилактические работы там завершили, а ещё организовали необходимый мониторинг, дежурство пунктов диспетчерского управления и ответственных работников в выходные и праздничные дни.
Выжигание сухой травы и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственных и землях запаса, а также разведение костров на полях сейчас запрещено. Кроме того, под табу – сжигание растительности, хвороста, порубочных остатков, сухостоя и кустарников в полосах отвода автомобильных и охранных зонах железных дорог и путепроводов.
В Бурятии спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность
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