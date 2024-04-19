19 апреля

18 апреля

Популярное

В Бурятском театре оперы и балета пройдёт сольный концерт Елены Мохосовой

В Бурятском театре оперы и балета пройдёт сольный концерт Елены Мохосовой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Недавно она получила звание заслуженного артиста Бурятии

19 мая на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится сольный концерт «Прекрасные мелодии души» заслуженной артистки Бурятии Елены Мохосовой.

В концерте примут участие заслуженный артист России Дамба Занданов, народные артисты Бурятии Булыт Раднаев и Вероника Миронова, заслуженные артисты Бурятии Эдуард Жагбаев, Данзан Бальжинимаев и Галсан Ванданов, а также Оюна Дарижапова, Чингис Иванов, Жамсо Бамбагаев, Арюухан Будаева и Баярма Бургутова.

В первом отделении концерта прозвучат классические арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, а также хиты из оперетт Иоганна Штрауса и Имре Кальмана в сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Бурятии Валерия Волчанецкого.

Второе отделение будет посвящено классическому романсу и музыке композиторов Бурятии. Концертмейстер Виктория Винс.

- Мой сольный концерт приурочен присвоению мне почётного звания заслуженной артистки Бурятии. Хочется встретиться со своими любимыми зрителями, поделиться радостью, своим творчеством на сцене и в зале родного театра, - поделилась Елена Мохосова.

Елена Мохосова удостоена почётного звания «Заслуженный артист Республики Бурятия» указом главы от 12 декабря 2023 года. В её творческом багаже более 30 партий мирового и отечественного репертуара, романсы, песни бурятских композиторов.


Возрастное ограничение 6+
концерт оперное искусство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пенсию начали получать ещё 532 человека
В Бурятии пенсию начали получать ещё 532 человека
Общество, 19.04.2024
Жителям республики назначают её автоматически
Жителей Бурятии удивил столб посреди дороги
Жителей Бурятии удивил столб посреди дороги
Общество, 19.04.2024
«Это на мыс так свет провели?», - иронизируют жители
В Бурятии спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность
В Бурятии спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность
Общество, 19.04.2024
Она ожидается в нескольких районах республики

В Бурятском театре оперы и балета пройдёт сольный концерт Елены Мохосовой
В Бурятском театре оперы и балета пройдёт сольный концерт Елены Мохосовой
Общество, 19.04.2024
Недавно она получила звание заслуженного артиста Бурятии
Селенга в Улан-Удэ стремительно снижается
Селенга в Улан-Удэ стремительно снижается
Общество, 19.04.2024
За сутки она отступила сразу на 30 сантиметров, зато Уда начала прибавляться
Ленину в центре Улан-Удэ устроили «головомойку»
Ленину в центре Улан-Удэ устроили «головомойку»
Общество, 19.04.2024
Его привели в порядок перед 154-летием со дня рождения вождя пролетариев

В Бурятии недоплачивали педагогам центра допобразования
В Бурятии недоплачивали педагогам центра допобразования
Общество, 19.04.2024
Ситуация разрешилась лишь после вмешательства прокуратуры
Росгвардеец провёл занятия для курсантов ДОСААФ в Улан-Удэ
Росгвардеец провёл занятия для курсантов ДОСААФ в Улан-Удэ
Общество, 19.04.2024
Курсанты попрактиковались в выполнении нормативов
В Улан-Удэ неизвестные вышвырнули из дома кошачье семейство
В Улан-Удэ неизвестные вышвырнули из дома кошачье семейство
Общество, 19.04.2024
Коробку с животными бросили в подъезде

В Улан-Удэ изменится движение маршрута №3 в выходные
В Улан-Удэ изменится движение маршрута №3 в выходные
Общество, 19.04.2024
Это сделано для удобства пассажиров 
В Улан-Удэ пропавших молодых людей продолжают искать их родные
В Улан-Удэ пропавших молодых людей продолжают искать их родные
Общество, 19.04.2024
А волонтёры ждут дальнейших инструкций от «ЛизаАлерт»
В Забайкалье вернулись лебеди-кликуны и журавли
В Забайкалье вернулись лебеди-кликуны и журавли
Общество, 19.04.2024
Птиц заметили сотрудники заповедника 
В Бурятии до 16 градусов тепла
В Бурятии до 16 градусов тепла
Общество, 19.04.2024
В республике ясная погода 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^