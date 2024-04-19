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В Улан-Удэ троице мошенниц пришлось раскошелиться на полтора миллиона

В Улан-Удэ троице мошенниц пришлось раскошелиться на полтора миллиона
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Они внаглую прикарманили субсидии, выделенные частному детсаду

Ещё в прошлом году против трёх жительниц бурятской столицы возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Они похитили средства субсидии, выделенные на создание дополнительных мест для детей в частном садике.

Началась эта история в 2020-ом. Руководитель дошкольного учреждения вступила в сговор с подчинёнными – заведующей и бухгалтером. Супруга одной из них зарегистрировали как индивидуального предпринимателя и заключили с ним фиктивный договор о поставке в ДОУ мебели, техники и канцелярских принадлежностей.

Завладев перечисленными на счёт ИП деньгами, злоумышленницы частично потратили их, купив необходимые товары. Последние поставили в садик по завышенной стоимости, а полученную разницу женщины «попилили» между собой.

Преступниц обязали возместить ущерб в полтора миллиона рублей в солидарном порядке. В УФССП по Бурятии на улан-удэнок возбудили исполнительные производства, в рамках которых судебные приставы обратили взыскание на деньги на их счетах и приняли меры ограничительного характера. Это возымело эффект.

- В результате действий сотрудников органа принудительного исполнения сумму ущерба взыскали полностью, – рассказали в пресс-службе ведомства.

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