С ними провели профилактическое мероприятие
Для осуждённых, состоящих на учёте филиала за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, провели День профилактики. Мероприятие организовали сотрудники филиала по Кабанскому району уголовно-исполнительной инспекции и отдела МВД совместно с врачом-наркологом центральной районной больницы.
Перед присутствующими выступил врач-нарколог с лекцией на тему «Влияние пагубных привычек на здоровье человека». Также они посмотрели фильм о вреде наркомании и алкоголизма.
- С осуждёнными проведены профилактические беседы о недопущении совершения повторных правонарушений и преступлений, после чего они добровольно прошли тестирование на предмет выявления употребления наркотиков, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённым за наркотики рассказали о пагубных привычках
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