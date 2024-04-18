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Жители района Бурятии активно голосуют за благоустройство

Жители района Бурятии активно голосуют за благоустройство
Общество,  Фото: Прибайкальская районная администрация
Голосованием определили три территории для благоустройства

Жители Прибайкальского района Бурятии активно принимают участие в голосовании за благоустройство территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». На сегодня участие в голосовании приняли 4144 жителя.

В результате, в 2025 году появятся новые благоустроенные территории в сёлах Турка, Татаурово и Таловка, сообщили в Прибайкальской районной администрации.

В Турке по улице Школьная, 46 (Дом культуры - прим. ред.) установят металлическое ограждение, ворота распашные с калиткой, фонари для освещения ворот, урны металлические, опоры освещения с фонарями, скамейки и дорожки из тротуарной плитки.

В селе Татаурово на улице Школьная, 20 благоустроят спортивную площадку и сцену.

В Таловке на Садовой, 9 и Социальный городок 15а, установят уличные тренажёры и навес, зону отдыха, игровую зону для детей, тротуарные дорожки, парковые столбы с фонарями.

- Приятно жить в той местности, где есть красивые и удобные парки и скверы, а во дворах домов безопасно. Но районных денег может не хватить на все улучшения. Данный проект даёт возможность получить бюджетные деньги на обустройство любого общественного пространства. Миссия проекта – помочь району отремонтировать общественные места, за которые проголосуют жители. Финансирование получают проекты, которые наберут больше всего голосов. Благодарю всех жителей района, которые отдали свой голос за тот или иной объект. Благодаря вашим голосам, отданным за любой объект в трёх поселениях, в нашем районе появятся новые благоустроенные территории уже в следующем году, — подчеркнул глава района Сергей Семенов.
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