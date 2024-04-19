В Бурятии сгорел туалет, забор и трава

Происшествия, Фото: администрация МО Тарбагатайский район

Виновник пожара установлен



В Тарбагатайском районе Бурятии сгорел туалет, забор и трава.



Пожар случился днём 17 апреля в селе Нижний Саянтуй, в ДНТ «Космос». Здесь загорелся дом.



На момент прибытия пожарных горел забор на площади 20 квадратных метров, трава на площади 200 квадратных метров и дощатый туалет.



- Потушить пожар удалось в течение получаса, распространения огня на жилой дом пожарные не допустили. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём установленного лица, - сообщает администрация МО Тарбагатайский район.



Ущерб составил 10 000 рублей.



