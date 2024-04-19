В Иркутской области отреставрируют ещё 184 исторических здания

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На эти цели направят 50 млн рублей



В Иркутской области в этом году проведут работы по сохранению 184 исторических зданий. Соответствующие разрешения выдала региональная служба по охране объектов культурного наследия. Согласно федеральному законодательству, собственники зданий проводят работы за собственный счёт, обязательно под контролем службы по охране объектов культурного наследия.



– В Иркутске полную реставрацию проведут на семи зданиях. В их числе – памятники деревянного зодчества по улицам Горького, 12, Баррикад, 27. За счёт средств регионального бюджета ведут реставрации объектов культурного наследия, которые находятся в областной собственности. В их числе – Иркутский Дом актёра и детская поликлиника по ул. Каландаришвили, 12. Работы на них завершат в этом году, – рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов в Международный день памятников и исторических мест.



На средства субсидии из областного бюджета продолжат восстанавливать и сохранять религиозные объекты. В 2024 году на это направят 50 млн рублей. На сегодняшний день идёт рассмотрения соответствующих заявок от религиозных организаций.



В 2023 году в Иркутской области провели работы по сохранению 49 памятников истории и культуры. Из них восемь прошли полную реставрацию, 41 здание отремонтировано. В числе самых значимых – расположенные в областном центре исторические корпуса Иркутского суворовского училища, ранее занимаемые ИВВАИУ, и здание кинотеатра «Марат» по улице рабочего Штаба, 19. В Воскресенском соборе в селе Верхоленск Качугского района проводили капитальный ремонт.



Субсидию из бюджета Иркутской области на сохранение памятников истории и культуры получили два религиозных объекта региона. Это Михайло-Архангельский храм в Большом Кашелаке Куйтунского района и Покровская церковь в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

