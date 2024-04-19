В республике ясная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 19 апреля в республике погода ожидается без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +11,+16.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём 14-16 градусов тепла.
В Бурятии до 16 градусов тепла
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