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Иркутские автоинспекторы за взятки давали проезд лесовозам

Иркутские автоинспекторы за взятки давали проезд лесовозам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Скоро обвиняемые предстанут перед судом

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по делу бывших автоинспекторов межмуниципального управления МВД «Иркутское». Они занимались поборами с водителей лесовозов на стационарном посту.

«С 2017 по 2022 гг сотрудники полиции, действуя в составе организованной группы, на систематической основе получали взятки от представителей коммерческих организаций. Взятки получали за беспрепятственный проезд большегрузных автомобилей, перевозящих древесину, через стационарный пост дорожно-патрульной службы», - сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

Общая сумма полученных взяток составила 2,2 млн рублей.

Членам преступной группы инкриминируют ст. 290 УК РФ «Получение взятки», к уголовной ответственности также привлекают взяткодателей.

Дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения. 
взятка ГИБДД

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