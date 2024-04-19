Скоро обвиняемые предстанут перед судом
Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по делу бывших автоинспекторов межмуниципального управления МВД «Иркутское». Они занимались поборами с водителей лесовозов на стационарном посту.
«С 2017 по 2022 гг сотрудники полиции, действуя в составе организованной группы, на систематической основе получали взятки от представителей коммерческих организаций. Взятки получали за беспрепятственный проезд большегрузных автомобилей, перевозящих древесину, через стационарный пост дорожно-патрульной службы», - сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по СФО.
Общая сумма полученных взяток составила 2,2 млн рублей.
Членам преступной группы инкриминируют ст. 290 УК РФ «Получение взятки», к уголовной ответственности также привлекают взяткодателей.
Дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения.
Иркутские автоинспекторы за взятки давали проезд лесовозам
Происшествия, Фото:
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