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В Забайкалье конокрады увели с пастбища табун лошадей

В Забайкалье конокрады увели с пастбища табун лошадей
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Они гнали их 30 километров

В Чернышевском районе Забайкальского края конокрады увели сразу 12 лошадей. Общая стоимость такого табуна составляет 700 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в селе Байгул. Местные жители обратились в полицию с заявлением о пропаже лошадей с пастбища.

Как выяснилось, лошади, принадлежащие сельчан, пасутся круглосуточно в поле. За животными присматривает пастух, однако утром он не досчитался 12 лошадей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали скотокрадов – двух жителей города Нерчинск 32 и 36 лет. По местам их жительства обнаружили украденных животных.

- Установлено, что злоумышленники заранее приметили табун и прибыли в ночное время на пастбище на конях. Отбив от табуна 12 лошадей, они гнали их 30 километров до Нерчинска. По словам подозреваемых, похищенных животных они собирались забить на мясо, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанных заключили под стражу. Лошадей сельчанам уже вернули.

кража лошади

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