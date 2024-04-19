19 апреля

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В Забайкалье благоустроят пять населённых пунктов

В Забайкалье благоустроят пять населённых пунктов
Общество,  Фото:визуализация проекта благоустройства в Улётах
Деньги на эти цели выделили из краевого бюджета

В пяти населённых пунктах Забайкалья запланировано провести крупные работы по благоустройству за счёт краевого бюджета. Об этом 18 апреля на заседании межведомственной комиссии Забайкалья по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» сообщил руководитель Департамента по развитию муниципальных образований Забайкальского края Павел Волжин.

- На два этапа прошлого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений мы подавали 16 проектов, пять из них не стали победителями. Но благодаря решению губернатора о поэтапном финансировании все они будут реализованы. Улёты получили региональное финансирование уже в текущем году, - рассказал Павел Волжин.

Глава Улётовского района Александр Синкевич отметил, что такое решение позволит снять два важных острых вопроса райцентра, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

- Я считаю, нашему району крупно повезло. Хотел бы поблагодарить лично губернатора Александра Михайловича за доверие. В этом году мы стали единственным районом края, который реализует подобный проект благоустройства за счёт краевых средств - это порядка 65 миллионов рублей, плюс наш известный земляк Виктор Шкулёв добавил спонсорские средства. В центральной части Улёт будут обустроены парковки и водоотводная система. Это очень больной вопрос для центра нашего села - там все социально-значимые учреждения, магазины, люди приезжают из районов - негде оставить машины, а после дождя там пешком пройти невозможно было, - пояснил Александр Синкевич.

По его словам, также обустроят пешеходные зоны, смонтируют освещение, благоустроят небольшой сквер с игровым комплексом для детей, площадки для отдыха.

- Конечно, пока идут работы, нашим жителям придётся небольшие неудобства потерпеть. Но после реализации этого проекта его ещё надо в достойном виде содержать. Хотел бы, чтобы родители в первую очередь довели до своих детей, что не надо ничего ломать и мусорить, - добавил Александр Синкевич.

В последующие годы благоустройство с привлечением средств краевого бюджета планируется выполнить в Агинском, Дульдурге, Забайкальске и Могойтуе.

Забайкальский край благоустройство

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