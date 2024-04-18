Житель Бурятии потушил горящую траву на площади 150 кв. метров

Нарушителю грозит штраф
В среду, 17 апреля, доброволец ДПК сельского поселения «Шалутинское» Александр Плеханов самостоятельно выявил и потушил горящую траву в селе Кордон. Об этом он сообщил на пункт связи 3-го Тарбагатайского отряда Государственной пожарной службы Бурятии.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Виновник пожара установлен, ему грозит штраф в размере 10 000 рублей, сообщает администрация МО «Тарбагатайский район».
- Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности! – призывают в администрации.
Нарушителю грозит штраф
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