19 апреля

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«Быть донором - значит дарить жизнь»: Жительница Улан-Удэ поделилась своим опытом

«Быть донором - значит дарить жизнь»: Жительница Улан-Удэ поделилась своим опытом
Общество,  Фото:Минсоцзащиты Бурятии
Ольга Белова - Почётный донор

Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных праздников — Национальный день донора крови. Сотрудник реабилитационного центра «Светлый» Ольга Белова - Почётный донор. Она поделилась своим опытом историей вдохновения.

- Быть донором - значит дарить жизнь. Каждый день люди нуждаются в переливании крови после несчастных случаев, операций или во время лечения тяжёлых заболеваний. Благодаря донорам, многие из них получают шанс на выздоровление и продолжение жизни, – рассказала Ольга Белова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике 2494 Почётных доноров России и СССР. Среди них есть и такие, которые сдали кровь 200 раз и более.

- Национальный день донора – это время задуматься о том, как каждый из нас может помочь другим и спасти жизнь. Белова Ольга Леонидовна – яркий пример человека, который регулярно сдаёт кровь и стал почётным донором, - сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии. 
Донорство крови

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