В селе Бурятии вспыхнул жилой дом

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Пожар потушили за полчаса



Возгорание произошло вечером 18 апреля. На пульт пожарной части поступило сообщение, что в Бичуре полыхает частный дом. Туда отправились шесть сотрудников 35-ой пожарной части 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии.



Когда они прибыли на место, пламя уже охватило крышу жилой постройки и веранды. С ним удалось справиться за полчаса. Обошлось без пострадавших – хозяев в тот момент дома не было.



Огонь повредил кровлю и уничтожил веранду на площади в 77 квадратных метров. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в пристроенной кладовой, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

