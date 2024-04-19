Его деятельность направлена на сохранение традиционных семейных ценностей
Во Дворце бракосочетания Улан-Удэ появился клуб молодых семей. Он в рамках реализации мероприятий, посвящённых Году семьи, сообщили в группе правительства Бурятии в социальной сети «Вконтакте».
- Он оказывает поддержку молодожёнам и молодым семьям в решении насущных для них вопросов не только в плане организации свадеб, но и поддержания благоприятного психологического климата в семье после заключения брака, - пояснили здесь.
В целом деятельность клуба направлена на сохранение традиционных семейных ценностей, повышения престижа материнства и отцовства, а также защиты детства.
В Улан-Удэ появился клуб молодых семей
Общество, Фото:
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