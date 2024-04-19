В перинатальном центре в Улан-Удэ «ликвидировали» холеру









В республиканском перинатальном центре прошли тренировочные учения по выявлению и ликвидации очага холеры.- Как будет себя вести персонал, если в отделение приёмного покоя нашего центра поступит пациентка с симптомами особо опасной инфекции — холеры. Именно такой сценарий отработали накануне наши специалисты, - пояснили в перинатальном центре.В рамках тренировочных учений ввели условного больного холерой, задействовали все схемы оповещения заинтересованных организаций, и ведомств, отработали алгоритм эвакуации больного и контактных. Также провели дезинфекцию помещений и транспорта. Кроме того, специалисты взяли клинический материал от больного, упаковали его и доставили.Цели и задачи тренировочных учений были выполнены — работа медперсонала оценена положительно, подытожили в перинатальном центре.