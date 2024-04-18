Пострадавшего мужчину госпитализировали
На пожаре в гараже в Братске пострадал пенсионер. Возгорание случилось в среду, 17 апреля, в гаражно-строительном кооперативе «Медик».
На момент прибытия пожарных горение происходило внутри кирпичного гаража.
- При попытке самостоятельно потушить пламя термические ожоги рук получил его владелец – мужчина пенсионного возраста. Он был госпитализирован в городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В результате гараж выгорел полностью на площади 24 квадратных метра.
Пенсионер получил ожоги на пожаре в гараже в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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