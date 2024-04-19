«Это на мыс так свет провели?», - иронизируют жители
В Селенгинском районе запечатлели опора освещения, которую установили прямо посреди грунтовой дороги, ведущей от посёлка Набережный до мыса Большой Хаян. Фото опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».
Внезапное появление столба удивило и рассмешило сельчан. Некоторые переживают о том, что водители посреди ночи могут не заметить новую электроопору:
«Добро пожаловать на озеро!? Это на мыс свет так провели?»,
«Не думала, что и до нас дойдёт эта реальность»,
«Не трамвай, объедем»,
«Не воткнулся бы никто ночью»,
«Когда кто-нибудь врежется, фото сделайте, пожалуйста»,
«Он ждёт своего Марка»,
«Кто-нибудь воткнётся точно».
Жителей Бурятии удивил столб посреди дороги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителям республики назначают её автоматически
«Это на мыс так свет провели?», - иронизируют жители
Она ожидается в нескольких районах республики
Недавно она получила звание заслуженного артиста Бурятии
За сутки она отступила сразу на 30 сантиметров, зато Уда начала прибавляться
Его привели в порядок перед 154-летием со дня рождения вождя пролетариев
Ситуация разрешилась лишь после вмешательства прокуратуры
Курсанты попрактиковались в выполнении нормативов
Коробку с животными бросили в подъезде
Это сделано для удобства пассажиров
В республике рассчитывают на медали
А волонтёры ждут дальнейших инструкций от «ЛизаАлерт»
Птиц заметили сотрудники заповедника
В республике ясная погода
Общество, 18.04.2024
Анна Богалий поделилась опытом