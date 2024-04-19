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«Ничего, оклемается»: В Улан-Удэ девушки на машине сбили пса и бросили его умирать

«Ничего, оклемается»: В Улан-Удэ девушки на машине сбили пса и бросили его умирать
Происшествия,  Фото:/vk.com/sobakaluck
Несчастное животное спасли очевидцы ДТП

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о новом подопечном по кличке Бруно. Это уличный пёс, которого сбили на дороге. Всё произошло в столице Бурятии на глазах у нашей неравнодушной землячки.

- Как же выглядят те, кто сбивает собаку и уезжает? Мы чаще всего представляем себе каких-то неотёсанных бесчувственных мужланов, – отметили на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Но сегодня увидели этих людей в их естественной среде обитания – ухоженные девушки, которые в прямом смысле уходят от ответственности. Сбили Бруно, посмотрели на него и вынесли вердикт: «Ничего, оклемается».

У животного при этом был ушиб лёгких, черепно-мозговая травма, перелом скуловой кости, повреждение тройничного нерва и судороги, а один глаз практически выпал от сильного удара.

- Он бы там не «оклемался», а умер в мучениях под ближайшим кустом, – заявили волонтёры, к которым Бруно попал после ДТП.

Им самим пришлось везти четвероногое в ветеринарную клинику, поскольку виновницы делать это отказались. «Я боюсь, – заявила одна из девушек. – Сам выбежал, я же его не нарочно!».

Самих улан-удэнок и номер их автомобиля запечатлели на камеру и выложили в группе фонда в ВК. В ветклинике у зоозащитников накопился долг в 20 с лишним тысяч. За лечение собаки накануне отдали 15 000 рублей, но эти средства, по словам ребят, «улетят за один день». Потому нужна помощь неравнодушных. Перечислить любую посильную сумму может каждый желающий. Все реквизиты есть в группе /vk.com/sobakaluck.
собаки животные жестокое обращение с животными

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