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Улан-Удэ сам себя обеспечит дорожными знаками

Улан-Удэ сам себя обеспечит дорожными знаками
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
Для этого в городе появилось собственное оборудование

В Улан-Удэ будут изготавливать дорожные знаки, сообщил мэр города Игорь Шутенков. Для этого закупили для этого специальное оборудование — плоттер. Комбинат по благоустройству уже изготовил первый знак.

- Не секрет, что знаки часто ломают, на них сказывается стихия, иногда их даже воруют, а когда их нет, то создаются аварийные ситуации на дорогах. Теперь мы сможем сами оперативно сделать любой знак и поставить их в нужном месте. А ещё это сэкономит бюджет, - отметил Игорь Шутенков.

Плоттер работает очень просто. Первым делом он вырезает необходимые элементы на световозвращающей плёнке, а потом аккуратно наклеивает их на основу. Отмечается, что это очень тонкая и кропотливая работа. На изготовление одного знака в среднем уходит 30 минут.
дорожные знаки

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