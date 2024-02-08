Лидер российских буддистов рассказал, как не упасть в чрево ада



В субботу, 10 февраля, все буддисты отметят наступление Белого месяца. А за два дня до Сагаалгана, 8 февраля, в Улан-Удэ состоится традиционный обряд Дугжууба (возрастное ограничение – 6+).



Это своеобразный ритуал очищения, который проводят для устранения помех и всего плохого – чтобы в наступающем году человек обрёл благополучие, здоровье и счастье. Есть традиция – чтобы избавиться от негатива, накануне обряда дома заводят тесто, обтирают им себя и близких, а на следующий день приносят на место, где зажигают очистительные костры. Туда и нужно бросить тесто. Оно сгорит, а вместе с ним – и всё дурное.



В этот раз Дугжууба В этот раз Дугжууба пройдёт в 14 местах во всех трёх районах бурятской столицы. По этому поводу высказался в своём telegram-канале председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.



- Думаю, проводя ритуал Дугжууба, мы подносим огню 16 красных треугольных балинов, разделённых на 64 части, – отметил он. – Данный огонь возгорается из пасти Чойжил Сахюусана, охраняющего врата Тама – подземного ада для невежественных. Высокий бушующий огонь из костра для нас олицетворяет пламя в чреве ада Тама и туда не стоит падать от своего невежества.



Совершая подношение Чойжил Сахюусану в своих родовых исторических дацанах, верующие признают его особую заслугу и ответственность, добавил Хамбо Лама.



- А посещая костры около новоявленных «киосков» Улан-Удэ, вы попусту тратите время и деньги, подтверждая своё невежество, – заявил лидер российских буддистов.





