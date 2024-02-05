05 февраля

04 февраля

Популярное

В Улан-Удэ ритуал Дугжууба проведут на 14 площадках

В Улан-Удэ ритуал Дугжууба проведут на 14 площадках
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ритуальные костры традиционно разожгут перед Сагаалганом

8 февраля во всех районах Бурятии пройдёт ежегодный ритуал Дугжууба, который знаменует собой очищение в преддверии Сагаалгана – переход в новый год. Ориентировочное время проведения ритуала – 18-19 часов.

В Улан-Удэ определены 14 мест, где будут разводить костёр:

- Железнодорожный район: Лысая гора, посёлок Верхняя Берёзовка, посёлок Старый Зелёный и проспект Автомобилистов;

- Советский район: в двух местах на улице Гурульбинская, улица Каландаришвили, на набережной вблизи ресторана «Грильяж»;

- Октябрьский район: в районе ресторана «Баран на Корове», на территории ВСГУТУ, на территории дацана по улице Бабушкина, 188, возле КСК, 116 микрорайон, улица Трубачеева.

- Самое посещаемое место для проведения «Дугжууба» на Верхней Берёзовке. Там мы провели дополнительное грейдирование для подготовки парковочных мест. Будут присутствовать сотрудники полиции, Росгвардии и пожарная охрана. Все места были согласованы с представителями дацанов. В некоторых местах костёр будет поменьше, поскольку к нам поступали жалобы. Мы все эти моменты учли, - сообщил на брифинге заместитель председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

Традиционно обряд начинается со специальных молитв лам. После чего разводят костёр, для которого заранее приготовят «Соор» - увенчанную черепом высокую пирамиду, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, когда разгорается огонь. Затем торжественно сжигают, читая особые молитвы и мантры. Считается, что последние очищают людей, а также защищают всех присутствующих и молящихся. Всё это сжигают на большом костре, как символ духовного очищения.

После ламы отворачиваются от костра, читают молитвы и больше не смотрят на огонь. По буддийскому верованию, так они показывают, что всё плохое остаётся позади.

Молебны, посвящённые Сагаалгану, в дацанах будут продолжаться до самого праздника. По буддийской традиции перед встречей нового года по лунному календарю принято достойно проводить старый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах.


Возрастное ограничение 6+
дугжууба Сагаалган буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев вновь призвали не высовываться на улицу
Улан-удэнцев вновь призвали не высовываться на улицу
Общество, 05.02.2024
Воздухом в столице Бурятии будет опасно дышать сутки
В Улан-Удэ ритуал Дугжууба проведут на 14 площадках
В Улан-Удэ ритуал Дугжууба проведут на 14 площадках
Общество, 05.02.2024
Ритуальные костры традиционно разожгут перед Сагаалганом
На выплаты и пособия в Бурятии потратили 29 с лишним миллиардов
На выплаты и пособия в Бурятии потратили 29 с лишним миллиардов
Общество, 05.02.2024
Их получает почти половина жителей республики
В Бурятии горностай стащил у госинспекторов кусок мяса
В Бурятии горностай стащил у госинспекторов кусок мяса
Общество, 05.02.2024
«Преступление совершил, не стесняясь, у всех на глазах»
Жителей Закаменска просят придумать логотип к 90-летию города
Жителей Закаменска просят придумать логотип к 90-летию города
Общество, 05.02.2024
Он должен быть оригинальным и отражать местные особенности
В Улан-Удэ энергетики недогревают дома
В Улан-Удэ энергетики недогревают дома
Общество, 05.02.2024
В КГХ заявили, что ТГК-14 недогревает квартиры в нескольких микрорайонах
Сельчане в Бурятии подивились «избирательной» уборке улиц
Сельчане в Бурятии подивились «избирательной» уборке улиц
Общество, 05.02.2024
Люди заявили, что от снега расчистили только некоторые из них
Сидельца из Бурятии перевели в колонию ближе к дому
Сидельца из Бурятии перевели в колонию ближе к дому
Общество, 05.02.2024
Из Красноярского края его отправили в Приангарье
В Иркутске следом за Читой и Улан-Удэ отменили концерт Орбакайте
В Иркутске следом за Читой и Улан-Удэ отменили концерт Орбакайте
Общество, 05.02.2024
Певица осталась без выступлений сразу в трёх региональных центрах
Между «управляшками» в Улан-Удэ развернулась битва за новостройку
Между «управляшками» в Улан-Удэ развернулась битва за новостройку
Общество, 05.02.2024
Из-за этого одной из них даже пришлось дойти до суда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^