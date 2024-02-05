В Улан-Удэ ритуал Дугжууба проведут на 14 площадках

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ритуальные костры традиционно разожгут перед Сагаалганом



8 февраля во всех районах Бурятии пройдёт ежегодный ритуал Дугжууба, который знаменует собой очищение в преддверии Сагаалгана – переход в новый год. Ориентировочное время проведения ритуала – 18-19 часов.



В Улан-Удэ определены 14 мест, где будут разводить костёр:



- Железнодорожный район: Лысая гора, посёлок Верхняя Берёзовка, посёлок Старый Зелёный и проспект Автомобилистов;



- Советский район: в двух местах на улице Гурульбинская, улица Каландаришвили, на набережной вблизи ресторана «Грильяж»;



- Октябрьский район: в районе ресторана «Баран на Корове», на территории ВСГУТУ, на территории дацана по улице Бабушкина, 188, возле КСК, 116 микрорайон, улица Трубачеева.



- Самое посещаемое место для проведения «Дугжууба» на Верхней Берёзовке. Там мы провели дополнительное грейдирование для подготовки парковочных мест. Будут присутствовать сотрудники полиции, Росгвардии и пожарная охрана. Все места были согласованы с представителями дацанов. В некоторых местах костёр будет поменьше, поскольку к нам поступали жалобы. Мы все эти моменты учли, - сообщил на брифинге заместитель председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.



Традиционно обряд начинается со специальных молитв лам. После чего разводят костёр, для которого заранее приготовят «Соор» - увенчанную черепом высокую пирамиду, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, когда разгорается огонь. Затем торжественно сжигают, читая особые молитвы и мантры. Считается, что последние очищают людей, а также защищают всех присутствующих и молящихся. Всё это сжигают на большом костре, как символ духовного очищения.



После ламы отворачиваются от костра, читают молитвы и больше не смотрят на огонь. По буддийскому верованию, так они показывают, что всё плохое остаётся позади.



Молебны, посвящённые Сагаалгану, в дацанах будут продолжаться до самого праздника. По буддийской традиции перед встречей нового года по лунному календарю принято достойно проводить старый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах.





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