Ещё пятерых участников СВО из Бурятии освободили из украинского плена



Накануне в Минобороны РФ сообщили, что после переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию по обмену вернулись ещё 195 российских военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. В плену им грозила смертельная опасность.



- Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ (вооружённые силы Украины – прим.), – говорится в официальном telegram-канале военного ведомства.



Бойцов на самолётах военно-транспортной авиации ВКС (воздушно-комических сил) России доставят в Москву. Их ждут лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны РФ. Всем освобождённым оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.



В МО добавили: при возвращении участников СВО из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.



Среди вызволенных из плена есть и пятеро военных из Бурятии. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов. «Здоровья нашим ребятам!» – отметил он.



А уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова уточнила, что к ней ранее обращались родные военнослужащих с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.



- Выражаю большую благодарность всем, кто занимается обменом. Отдельно – уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Она берёт под контроль каждое обращение, а сотрудники аппарата всегда на связи с региональными уполномоченными и с родственниками, – подчеркнула Юлия Жамбалова.