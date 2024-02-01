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Ещё пятерых участников СВО из Бурятии освободили из украинского плена

Ещё пятерых участников СВО из Бурятии освободили из украинского плена
Общество,  Фото:телеканал "Звезда"
Там бойцам грозила смертельная опасность

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что после переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию по обмену вернулись ещё 195 российских военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. В плену им грозила смертельная опасность.
 
- Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ (вооружённые силы Украины – прим.), – говорится в официальном telegram-канале военного ведомства.

Бойцов на самолётах военно-транспортной авиации ВКС (воздушно-комических сил) России доставят в Москву. Их ждут лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны РФ. Всем освобождённым оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
 
В МО добавили: при возвращении участников СВО из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Среди вызволенных из плена есть и пятеро военных из Бурятии. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов. «Здоровья нашим ребятам!» – отметил он.

А уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова уточнила, что к ней ранее обращались родные военнослужащих с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.

- Выражаю большую благодарность всем, кто занимается обменом. Отдельно – уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Она берёт под контроль каждое обращение, а сотрудники аппарата всегда на связи с региональными уполномоченными и с родственниками, – подчеркнула Юлия Жамбалова.

В начале января из украинского плена после сложных переговоров освободили 248 бойцов, включая троих наших земляков. Это также стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ.
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