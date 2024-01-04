Наши земляки вместе с другими бойцами вернулись в Россию
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что после сложных переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию вернули 248 российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Всем бойцам уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России их доставят в медицинские учреждение Минобороны РФ для лечения и реабилитации.
Среди освобождённых есть и участники СВО из Бурятии. Уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова ранее рассказала, что мама одного из военных обратилась к ней ещё летом 2022-го и всё это время они поддерживали связь. Молодой человек полтора года провёл в СИЗО под Киевом и, наконец, вернулся на родину.
Позже стало известно, что из украинского плена вызволили ещё двоих наших земляков. Об этом написали в соцсетях омбудсмен и руководитель региона Алексей Цыденов. «Сейчас обновилась информация из аппарата федерального уполномоченного по правам человека. В списках – ещё двое наших ребят, которых обменяли вчера», – подчеркнула Юлия Жамбалова. «Спасибо всем, кто занимается возвратом наших ребят!», – отметил глава Бурятии.
Из плена на Украине вызволили ещё двоих военных из Бурятии
Общество, Фото:
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