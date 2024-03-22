Глава Бурятии сообщил о планах по масштабному производству электродвигателей

Алексей Цыденов рассказал об итогах очередной командировки в Москву
Глава Бурятии Алексей Цыденов в своём Telegram-канале сообщил об итогах очередной командировки в Москву. Вернулся глава сегодня утром.
С заместителем главы Минпромторга России Василием Шпаком Алексей Цыденов обсудил детали запуска масштабного производства в Бурятии электродвигателей.
- Сейчас мы уже начали мелкосерийный выпуск электродвигателей. Но задача – наладить выпуск до одного миллиона двигателей в год. А это дополнительные рабочие места с хорошей зарплатой. Специфика производства электродвигателей предусматривает, помимо автоматизации, достаточно много ручного труда. Более того, особенность производства позволяет распределить территориально определённые виды работ. И мы планируем сделать в наших районах мини-цеха, где женщины смогут получить высокооплачиваемую работу (труд в основном женский, у мужчин с мелкой моторикой не очень получается), - поделился глава.
Принял он участие в заседании коллегии Росавиации. Обсуждались вопросы реконструкции перрона в аэропорту Улан-Удэ и реконструкции взлётно-посадочной полосы в Нижнеангарске. В итоге минтранс России включил эти объекты в перечень первоочередных.
Также Алексей Цыденов работает над возвращением в Бурятию «Аэрофлота». Как сообщал «Байкал-Dailу», выполняла рейсы из Улан-Удэ в Москву с 2013 по 2015 годы, затем ушла из-за проблем со взлётно-посадочной полосой. Новую «взлётку» уже давно построили, но «Аэрофлот» так и не вернулся.
- Пообщался с генеральным директором «Аэрофлота» по привлечению на маршрут Москва – Улан-Удэ. Пассажиропоток у нас высокий, растёт цена на билеты. Но пока «Аэрофлот» какого-то подтверждения не дал. Продолжаем с ними прорабатывать, - написал Алексей Цыденов.
Кроме того, он встретился с генеральным директором концерна КРЭТ (Приборостроительное объединение входит в состав концерна).
- Договорились о модернизации нашего предприятия, обновлении станочного парка. А также об участии КРЭТ в программе строительства арендного жилья Улан-Удэ для персонала предприятия, - отметил глава.
Вопрос капитального ремонта и строительства новых школ и детсадов Алексей Цыденов обсудил с заместителем министра просвещения Андреем Николаевым. Заявку на финансирование Бурятия в министерство уже направила.
- Будет усилена программа по капремонту школ. Мы в 2022-23 годах капитально отремонтировали в республике 76 школ, в этом году ремонтируем ещё 9. Со следующего года количество ремонтируемых школ будет увеличено, - сообщил Алексей Цыденов.
Также он отчитался о работе по привлечению двух инвесторов. Первая компания рассматривает возможность строительства гостиничного комплекса на Байкале, в ОЭЗ «Байкальская гавань». Второй инвестор, возможно, откроет в республике производство железнодорожных колёс. В ближайшее время представители компании приедут осмотреть площадки для размещения производства.
- Поездка, как обычно, насыщенная. Работаем! – заключил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии сообщил о планах по масштабному производству электродвигателей
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