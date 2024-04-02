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В Улан-Удэ вновь соберутся представители строительной отрасли

В Улан-Удэ вновь соберутся представители строительной отрасли
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В столице республики представят новые строительные разработки

В Бурятии в очередной раз пройдёт одно из главных событий строительной отрасли республики – выставка «Стройиндустрия». Мероприятие проведут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ с 17 по 19 апреля.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в этом году свою продукцию представят организации из Москвы, Красноярского, Забайкальского и Алтайского краёв, Челябинской и Иркутской областей, Бурятии. Посетителям покажут новые строительные разработки, оборудование, современные строительные и отделочные технологии, материалы, конструкции; инновации в сфере ЖКХ; энергосберегающие технологии, инженерные коммуникации и оборудование; тепло-, шумо-, гидроизоляционные материалы, системы отопления и газоснабжения; технологии деревообрабатывающей промышленности и многое другое.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия строительство выставка

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