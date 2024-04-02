В Улан-Удэ вновь соберутся представители строительной отрасли

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В столице республики представят новые строительные разработки



В Бурятии в очередной раз пройдёт одно из главных событий строительной отрасли республики – выставка «Стройиндустрия». Мероприятие проведут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ с 17 по 19 апреля.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в этом году свою продукцию представят организации из Москвы, Красноярского, Забайкальского и Алтайского краёв, Челябинской и Иркутской областей, Бурятии. Посетителям покажут новые строительные разработки, оборудование, современные строительные и отделочные технологии, материалы, конструкции; инновации в сфере ЖКХ; энергосберегающие технологии, инженерные коммуникации и оборудование; тепло-, шумо-, гидроизоляционные материалы, системы отопления и газоснабжения; технологии деревообрабатывающей промышленности и многое другое.



Возрастное ограничение: 6+.

