Ростех: На данный момент законтрактовано 27 вертолётов Ми-171А3

Их будут производить в Улан-Удэ

Госкорпорация Ростех, в которую входит холдинг «Вертолёты России», сообщила, что на данный момент законтрактовано 27 офшорных вертолётов Ми-171А3. Его будут выпускать на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ).

Пока известно, что 16 машин получит дальневосточная авиакомпания «Аврора», а 10 - «Газпром». Заказчик ещё одного вертолёта не называется.

Госкорпорация опубликовала «невероятный кадр» с испытаний вертолёта Ми-171А3 в горах Северного Кавказа в 2023 году.

«Нет фотографии лиричнее на свете, чем снимок с вертолётом в объективе», - говорится в комментарии к фотографии.

«Офшорный вертолёт Ми-171А3 является новейшим флагманом семейства Ми-8, - сказано в сообщении Ростеха. - Завершить его испытания и получить сертификат типа на пассажирскую и поисково-спасательную версии планируется в этом году».

Этот вертолёт представляет собой универсальную платформу, которую могут использовать не только нефтегазовые компании, но и авиакомпании, специализирующиеся на грузовых, корпоративных и VIP-перевозках, занимающиеся тушением пожаров или выполняющие санитарные полёты.

Как сообщал «Байкал-Daily», одно из основных преимуществ Ми-171А3 - двигатель повышенной мощности.

- Новый двигатель позволяет с точки зрения безопасности не просто лететь на одном двигателе в случае отказа второго, он может ещё и продолжать взлёт, - рассказывал управляющий директор У-УВЗ Андрей Козлов..

«Ми-171А3 «офшор», вертолёт, которого не было ни в Советском Союзе, ни до недавнего времени», - отмечал ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.

Российские компании ТЭК принимали участие в совместной работе по определению технического облика машины. Эта модель востребована на любых офшорных объектах, где бы они не находились

Вертолёт может перевозить 24 пассажира. Дальность полёта - 820 километров, с дополнительными баками - до 1000 километров.

Как сообщал «Байкал-Daily», в России в 2024 году планируется увеличить выпуск вертолетов на 30 процентов. Об этом заявил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин.

