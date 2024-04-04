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В России в 2024 году планируется увеличить выпуск вертолётов на 30 процентов

В России в 2024 году планируется увеличить выпуск вертолётов на 30 процентов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Таковы планы правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая 3 апреля с отчётом о работе правительства в 2023 году в Государственной думе, заявил о планах резко нарастить производство гражданских вертолётов.

- В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолётов, - сказал он депутатам.

По словам Мишустина, в 2023 году в авиастроительной отрасли объём промышленного производства увеличился практически на пятую часть. Была проделана огромная работа в самолётостроении по переходу на отечественные наукоёмкие материалы и изделия, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков.

- Посещая регионы, заводы, я постоянно общаюсь с директорами, с главными конструкторами заводов, с теми, кто непосредственно отвечает за производство и лётную годность наших новых самолётов и вертолётов, - сообщил премьер-министр. - И первостепенная задача для всех нас − обеспечить безопасность людей. Поэтому мы должны делать самые надёжные и современные машины. И наши инженеры, другие специалисты, конечно, стараются скорее запустить их в серию.

Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэнский авиазавод – один крупнейших производителей вертолётов в стране – не остался в июле 2023 года без внимания председателя правительства во время его однодневного визита в столицу Бурятии.

На авиазаводе Мишустин оценил все достоинства предприятия, особо отметив прекрасные условия работы в цехах.

- Что очень важно у вас на производстве - классная эргономика, - отметил он. - Светло, чисто, аккуратно. Даже просто придраться не к чему.
Мишустин У-УАЗ Улан-Удэнский авиазавод вертолёты производство

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