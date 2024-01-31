Поток туристов в Бурятию увеличился в полтора раза

Приняли 614 тысяч человек

За 11 месяцев 2023 года турпоток в Бурятию вырос на 46 процентов. Об этом сообщил Алдар Доржиев, министр туризма в правительстве республики.

«С января по ноябрь 2023 года мы приняли порядка 614 тысяч туристов, - написал он в своём телеграм-канале. - Такой рост туристического потока мы связываем с переориентацией нашей страны на внутренний турпоток и беспрецедентными мерами поддержки, полученных от федерального центра в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам Доржиева, национальный проект реализуется по указу президента России Владимира Путина. Проект помогает сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов - всестороннюю поддержку государства.

На сегодня в Бурятии поддержали 114 проектов:

- 37 проектов по созданию модульных отелей;

- 77 предпринимательских инициатив на реализацию проектов по развитию туризма.

Город Улан-Удэ, как сообщал «Байкал-Daily», приобрел свой туристический код центра города. Спортивно-культурный праздник «Наадан Сурхарбаан» получил федеральную поддержку.

«И это не всё! – с гордостью сообщил министр. - Продолжается разработка туристической межрегиональной схемы планирования макротерритории «Байкал».На «Классной стране» Республика Бурятия забрала три основных и одну дополнительную номинацию. Все эти достижения Республика Бурятия представила на Днях туризма и Дне Дальнего Востока на международной выставке-форуме «Россия».

Выставка-форум «Россия» (6+) проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве.

