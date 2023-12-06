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Бурятия знакомит Россию с национальными играми

Бурятия знакомит Россию с национальными играми
Общество,  Фото:пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ
Мастер-классы и активности запущены на международной выставке-форуме в Москве

Побывать в роли лучника и выиграть призы, сыграв в бурятские шахматы могут посетители стенда Бурятии в павильоне №75 на ВДНХ в Москве. Республика запустила новые мастер-классы и активности в рамках спортивной тематической недели на международной выставке-форуме «Россия» (6+).

Бурятия представила для гостей столицы выставку национальной одежды и спортивного инвентаря национальных бурятских видов спорта, которые можно примерить и устроить фотосессию. Здесь можно не только увидеть экспонаты, но и познакомиться с историей и правилами игр.

- Спорт в Бурятии – это традиция испокон веков. Нам есть чем гордиться, у нас есть история. Именно это, мы, хотим продемонстрировать на выставке. Настоящий фурор недавно спортсмены национальных видов спорта произвели на Российско-Китайском форуме. Мы стараемся расширять границы национальных видов спорта не только на российской, но и на международной арене, - рассказал министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.

На выставке представлены бурятский национальный лук, стрелы, суры, колчан, изготовленные бурятскими мастерами, выставочный набор «шагай наадан», национальная экипировка для бурятской борьбы «Бухэ баарилдан», хребтовые кости, атрибутика по конным скачкам «мори урилдаан». Мастер-классы по бурятским шахматам «шатар» и народной игре бараньими лодыжками «шагай наадан», гадание на бараньих косточках вызвали интерес у посетителей павильона в первый день тематической недели, стартовавшей 5 декабря. Кроме того, у гостей выставки есть возможность сыграть в мини-турнир по бурятским шахматам и выиграть памятные призы и подарки от республики. Мастер-классы и другие активности проходят ежедневно на стенде Республики Бурятия, а также на площадке «Дальневосточная панорама» в павильоне №75.

Отметим, что павильон №75, где представлены стенды всех дальневосточных регионов, а также павильон министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики признаны лучшими на международной выставке-форуме «Россия». Первый заместитель руководителя аппарата Президента Сергей Кириенко и помощник главы государства Максим Орешкин 5 декабря в ходе церемонии награждения лучших павильонов поблагодарили коллег за подготовку и успешный первый месяц проведения выставки-форума.

- Международная выставка-форум «Россия» учреждена указом президента России Владимира Путина. Мероприятие нацелено на демонстрацию важнейших достижений страны, а также на повышение уровня информированности населения о каждом из 89 регионов России. Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия выставка форум спорт национальные виды спорта

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