Госдума облегчила развитие в России внутреннего туризма

В плане создания инфраструктуры отдыха

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, который окажет существенное положительное влияние на развитие внутреннего туризма. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

«Будет создан прямой и понятный механизм, который позволит сократить время на выделение земельных участков для строительства гостиниц, санаториев, общепита, создания инженерной и транспортной инфраструктуры, - написал народный избранник в социальных сетях. - Этой работой займётся госкорпорация «Туризм.РФ».

Дамдинцурунов ожидает, что закон, если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент, обеспечит прирост количества туристических поездок в России (в том числе с участием детей). Он создаст дополнительные рабочие места в регионах, а число мест в гостиницах увеличится «кратно». Повысится обеспеченность жителей страны объектами туристической инфраструктуры.

Депутат Госдумы прогнозирует увеличение количества комплексных инфраструктурных проектов в сфере туризма.

«Для Бурятии, обладающей огромным рекреационным потенциалом, это дополнительная возможность для развития индустрии гостеприимства». – уверен он.

Расширили полномочия

«Байкал-Daily» выяснил, что Вячеслав Дамдинцурунов имел в виду поправки в закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты страны в части содействия развитию туризма на территории России. Принятие закона направлено на создание объектов туристской инфраструктуры в целях развития внутреннего туризма, сказано в пресс-релизе Госдумы.

Расширяются полномочия корпорации по развитию территорий «Туризм.РФ», созданной в декабре 2022 года. «Туризм.РФ» выступает агентом России и от своего имени совершает сделки с федеральными неиспользуемыми земельными участками и иными объектами недвижимости. При этом землю и имущество можно использовать исключительно для целей туризма, а не под строительство жилых или торговых комплексов и апартаментов.

Строительство туристической инфраструктуры станет частью развития страны, повысит инвестиционную привлекательность таких объектов и регионов, создаст новые комфортные и благоприятные условия в сфере туризма для граждан.

Организация будет заниматься привлечением инвестиций, оказанием содействия строительству (реконструкции) объектов туристской, а также инженерной и транспортной инфраструктуры и других объектов, предназначенных для обеспечения ее функционирования, в том числе сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, связи, берегозащитных и берегоукрепительных сооружений, объектов благоустройства общественных городских пространств, очистных сооружений.