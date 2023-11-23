В Бурятии произошёл пожар в детской библиотеке









К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар был потушен на площади 12 квадратных метров. Оборудование и книги не пострадали.



Предварительная причина пожара – короткое замыкание светильника.



На месте работает дознаватель МЧС.



Сегодня, 23 ноября, в селе Новая Брянь Заиграевского района произошёл пожар в детской модельной библиотеке.К тушению привлекались шесть пожарных и две единицы техники.- Уничтожены огнём в фойе библиотеки натяжной потолок и диван. Ликвидация пожара – в 16:47, - сообщили в группе «Заиграево-инфо».