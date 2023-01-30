В Забайкалье задержали пьяного мужчину, стрелявшего на улице

К счастью, пострадавших нет



В селе Кайдалово Карымского района Забайкальского края на улице произошла стрельба, о чём местные жители сообщили в полицию. Инцидент произошёл 28 января ранним утром.



Как выяснилось, стрелявшим был мужчина, который накануне поссорился со своей возлюбленной.



Между гражданскими супругами произошёл конфликт. Женщина вечером ушла из дома, а утром попыталась вернуться, чтобы забрать вещи и документы.



Она предполагала, что её сожитель может быть пьян и позвала соседей сопроводить её. В свою очередь, мужчина увидел компанию людей, подходящих к забору, и выстрелил из ружья в их сторону. После чего закрылся в доме и несколько часов отказывался сложить оружие.



- Сотрудники ОМВД России по Карымскому району смогли зайти в жилище и задержать забайкальца. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Кайдалово, находившийся с признаками опьянения. У него изъят обрез ружья. Он направлен на экспертизу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Кроме того, решается вопрос о привлечении его к ответственности за незаконное хранение оружия.

