В Забайкалье дело экс-полицейского за ДТП ушло в суд

Автомобилист сбил женщину на «зебре»
35-летний житель города Краснокаменска, бывший сотрудник полиции обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Уголовное дело расследовано четвертым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России.
По версии следствия, в ночь на 20 августа 2022 года сотрудник полиции управлял автомобилем знакомого Toyota Corolla Fielder в Краснокаменске. Не уступив дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, он сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшая получила перелом костей голени, квалифицирующийся как тяжкий вред здоровью.
После возбуждения уголовного дела его фигурант уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснокаменский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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Происшествия, Фото:
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