В Иркутской области сотрудники ГИБДД изъяли 140 доз героина

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Задержан ранее судимый житель Балаганского района



В рамках операции «Мак» в Балаганском районе Иркутской области инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль «Мазда 6», следовавший со стороны города Черемхово.



В ходе досмотра, в салоне иномарки под пластиковой обшивкой полицейские обнаружили 140 свёртков с героином. Вес изъятых наркотиков составил более 4 грамм. Выяснилось, что наркотики принадлежали 43–летнему пассажиру, он приобрёл их для личного потребления.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

