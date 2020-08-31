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В Иркутской области сотрудники ГИБДД изъяли 140 доз героина

В Иркутской области сотрудники ГИБДД изъяли 140 доз героина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Задержан ранее судимый житель Балаганского района

В рамках операции «Мак» в Балаганском районе Иркутской области инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль «Мазда 6», следовавший со стороны города Черемхово.

В ходе досмотра, в салоне иномарки под пластиковой обшивкой полицейские обнаружили 140 свёртков с героином. Вес изъятых наркотиков составил более 4 грамм. Выяснилось, что наркотики принадлежали 43–летнему пассажиру, он приобрёл их для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
ГИБДД наркотики героин
 
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