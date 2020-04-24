Основной версией трагедии считается сигарета
Сегодня на пожаре в частном жилом доме в селе Первомаевка Заиграевского района Бурятии погиб мужчина.
Сообщение об огне поступило пожарным ночью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Когда на месте прибыли первые подразделения огнеборцев, полностью горели дом и баня.
В результате погиб 41-летний мужчина. Уничтожены дом и баня на общей площади 30 кв. м.
- При этом условиями, которые способствовали гибели, стали состояние сна, возможно в состоянии алкогольного опьянения. Основной причиной пожара рассматривается неосторожность при курении, - сообщил начальник ОНДПР Заиграевского района Алексей Ткаченко.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 апреля в Прибайкальском районе Бурятии горели три домохозяйства, а также полностью сгорел заброшенный детсад.
В Бурятии на пожаре погиб спящий мужчина
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мошенница взяла оплату за два месяца за квартиру, которую снимала сама
В районе действует два крупных лесных пожара на территории, приграничной с Забайкальским краем
Основной версией трагедии считается сигарета
Доступ в клуб имели только постоянные игроки
За сутки в Бурятии произошло 43 пожара
Преступление произошло вечером
Уже 11 сотрудников УФСИН по Бурятии заболели коронавирусом
Поликлиника будет закрыта на 14 дней
Мужчинам грозит до семи лет колонии
Мужчина сначала избил её приятелей, а затем отобрал у женщины гаджет
Объявление о несуществующих выплатах женщина увидела в интернете
За сутки произошло более сотни пожаров
Расправа произошла, когда хозяин дома начал выпроваживать работника после ужина
За сутки выявили сразу 13 новых больных COVID-2019
Полиция ищет без вести пропавшего 33-летнего мужчину