 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Апреля

23 Апреля

Популярное

В Бурятии на пожаре погиб спящий мужчина

В Бурятии на пожаре погиб спящий мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Основной версией трагедии считается сигарета

Сегодня на пожаре в частном жилом доме в селе Первомаевка Заиграевского района Бурятии погиб мужчина.

Сообщение об огне поступило пожарным ночью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Когда на месте прибыли первые подразделения огнеборцев, полностью горели дом и баня.

В результате погиб 41-летний мужчина. Уничтожены дом и баня на общей площади 30 кв. м.

- При этом условиями, которые способствовали гибели, стали состояние сна, возможно в состоянии алкогольного опьянения. Основной причиной пожара рассматривается неосторожность при курении, - сообщил начальник ОНДПР Заиграевского района Алексей Ткаченко.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 апреля в Прибайкальском районе Бурятии горели три домохозяйства, а также полностью сгорел заброшенный детсад.

пожар смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка сдала квартиру, которая ей не принадлежала
Улан-удэнка сдала квартиру, которая ей не принадлежала
Происшествия, 24.04.2020
Мошенница взяла оплату за два месяца за квартиру, которую снимала сама
В Еравнинском районе Бурятии вводят режим ЧС
В Еравнинском районе Бурятии вводят режим ЧС
Происшествия, 24.04.2020
В районе действует два крупных лесных пожара на территории, приграничной с Забайкальским краем
В Бурятии на пожаре погиб спящий мужчина
В Бурятии на пожаре погиб спящий мужчина
Происшествия, 24.04.2020
Основной версией трагедии считается сигарета
Читинец устроил игровой клуб на съёмной квартире
Читинец устроил игровой клуб на съёмной квартире
Происшествия, 24.04.2020
Доступ в клуб имели только постоянные игроки
В Улан-Удэ едва не загорелась электроподстанция
В Улан-Удэ едва не загорелась электроподстанция
Происшествия, 24.04.2020
За сутки в Бурятии произошло 43 пожара
Читинец избил и ограбил 24-летнюю попутчицу
Происшествия, 24.04.2020
Преступление произошло вечером
В Бурятии выросло число больных коронавирусом сотрудников УФСИН
В Бурятии выросло число больных коронавирусом сотрудников УФСИН
Происшествия, 24.04.2020
Уже 11 сотрудников УФСИН по Бурятии заболели коронавирусом
Улан-удэнку побили и ограбили во время застолья
Улан-удэнку побили и ограбили во время застолья
Происшествия, 24.04.2020
Мужчина сначала избил её приятелей, а затем отобрал у женщины гаджет
Читинка лишилась денег в надежде на «выплаты» из-за коронавируса
Читинка лишилась денег в надежде на «выплаты» из-за коронавируса
Происшествия, 24.04.2020
Объявление о несуществующих выплатах женщина увидела в интернете
В Иркутской области побит антирекорд по пожарам
В Иркутской области побит антирекорд по пожарам
Происшествия, 24.04.2020
За сутки произошло более сотни  пожаров
В Бурятии работник убил нанявшего его мужчину
В Бурятии работник убил нанявшего его мужчину
Происшествия, 24.04.2020
Расправа произошла, когда хозяин дома начал выпроваживать работника после ужина
В Бурятии число случаев коронавируса подскочило до 180
В Бурятии число случаев коронавируса подскочило до 180
Происшествия, 24.04.2020
За сутки выявили сразу 13 новых больных COVID-2019
Сельчанин приехал на заработки в Улан-Удэ и пропал
Сельчанин приехал на заработки в Улан-Удэ и пропал
Происшествия, 24.04.2020
Полиция ищет без вести пропавшего 33-летнего мужчину

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^