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В Бурятии пьяный вор устроил погром в библиотеке

В Бурятии пьяный вор устроил погром в библиотеке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина украл ноутбук и USB-модем

Полицейские задержали подозреваемого в краже имущества из здания Дома культуры в одном из сёл Селенгинского района Бурятии.

Ночью 33-летний местный житель, повредив входную дверь, проник в сельский клуб. Злоумышленник устроил погром, стащил из библиотеки, располагающейся на втором этаже здания, ноутбук и USB-модем. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

- Следственно-оперативной группой было осмотрено место происшествия, экспертом изъяты следы обуви и отпечатки пальцев возможного подозреваемого. Организовав розыск, полицейские на одной из улиц обнаружили схожие следы, которые и привели их к дому злоумышленника, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Мужчины в жилище не оказалось, однако спустя несколько дней он был задержан. Отпечатки пальцев мужчины совпали с изъятыми на двери в Доме культуры, и он признался в краже.

Правоохранителям сельчанин пояснил, что был пьян и не осознавал последствий. Также он рассказал, что спрятал украденное рядом с заброшенным домом, где оно и было обнаружено сотрудниками полиции.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
кража
 
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