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Глава Бурятии предложил отправить экс-посла Израиля на принудительное лечение

Глава Бурятии предложил отправить экс-посла Израиля на принудительное лечение
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов назвал Мильмана «больным человеком»

Недавно бывший посол Израиля в России Аркадий Мильман, комментируя палестино-израильский конфликт, высказался о населении Сектора Газа. Эта территория несколько десятилетий оставалась спорной, и контроль над ней переходил то к одним, то к другим силам, пока власть не взяла в свои руки радикальная исламистская группировка ХАМАС. У неё есть политический и военный блоки.

В интервью украинской журналистке и телеведущей Мильман сравнил палестинцев с бурятами, причём использовал бурят как оскорбление. Также он назвал палестинцев животными и использовал в отношении гражданского населения ряд других издевательских сравнений, из которых «грязные, немытые, небритые и примитивные», пожалуй, - самые мягкие.

По этому поводу высказался в своём telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Бывший посол Израиля в России, человек, который должен хорошо знать нашу многонациональную страну и наши народы, высказался про бурят. Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями ещё хуже, – заявил руководитель региона. – В Израиле и в секторе Газа сейчас тяжёлое время. Там гибнут люди. Но из слов бывшего посла напрямую несёт нацизмом и расизмом. Вряд ли такой настрой поможет решить сложившуюся ситуацию. Уж от кого, а от евреев – народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, услышать такое по меньшей мере странно. Судить обо всём еврейском народе по одному больному человеку не будем.

Цыденов добавил, что «в Израиле вроде одна из лучших медицин в мире».

- Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение. Буряты – все наши мужчины из Бурятии, какой бы национальности по крови они не были, вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают нашу родину, – отметил глава. – И если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, значит, наши воины всё делают правильно. Если здравого смысла, воспитания, взаимного уважения – да просто хотя бы уроков истории кому-то не хватает, чтобы не создавать угрозу нашей стране и нашему народу, то пусть их сдерживает страх.

По словам Алексея Цыденова, глубокая, многогранная бурятская культура, местные традиции и религия – о добре и о любви. «Но только если и к нам с добром и с любовью», – подчеркнул он.
глава Бурятии Израиль

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