Глава Бурятии сегодня празднует день рождения

Алексею Цыденову исполнилось 46 лет



Сегодня, 16 марта, свой день рождения празднует глава Бурятии Алексей Цыденов.



Он родился 16 марта 1976 года в городе Петровск-Забайкальский Читинской области в семье потомственных железнодорожников - Самбу и Любови Цыденовых. Старший из троих братьев.



Среднюю школу Цыденов окончил в 1993 году в Чите. В 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)».



За свою трудовую карьеру в разные годы Алексей Цыденов занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта, департамента минтранспорта, промышленности и инфраструктуры правительства РФ. Возглавлял Росжелдор, работал замминистра транспорта России.



7 февраля 2017 года указом президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Бурятии. Одержал победу на выборах 10 сентября и вступил в должность главы 22 сентября 2017 года.



Имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса.



Алексей Цыденов женат, воспитывает четверых детей.

