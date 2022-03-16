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Глава Бурятии сегодня празднует день рождения

Глава Бурятии сегодня празднует день рождения
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексею Цыденову исполнилось 46 лет

Сегодня, 16 марта, свой день рождения празднует глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он родился 16 марта 1976 года в городе Петровск-Забайкальский Читинской области в семье потомственных железнодорожников - Самбу и Любови Цыденовых. Старший из троих братьев.

Среднюю школу Цыденов окончил в 1993 году в Чите. В 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)».

За свою трудовую карьеру в разные годы Алексей Цыденов занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта, департамента минтранспорта, промышленности и инфраструктуры правительства РФ. Возглавлял Росжелдор, работал замминистра транспорта России.

7 февраля 2017 года указом президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Бурятии. Одержал победу на выборах 10 сентября и вступил в должность главы 22 сентября 2017 года.

Имеет чин действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса.

Алексей Цыденов женат, воспитывает четверых детей.
глава Бурятии Алексей Цыденов день рождения

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