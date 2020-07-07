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«Цифры колоссальные»: Игорь Марковец оценил отчёт главы Бурятии

«Цифры колоссальные»: Игорь Марковец оценил отчёт главы Бурятии
Власть, 
Депутат отметил, что во всех сферах наблюдается рост показателей

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 7 июля на очередной сессии Народного Хурала Бурятии с докладом о работе правительства за 2019 год выступил глава республики Алексей Цыденов.

После выступления депутат Народного Хурала Игорь Марковец прокомментировал выступление главы, заявив, что цифры, озвученные Алексеем Цыденовым, поражают. В частности, консолидированный бюджет республики вырос на 15 млрд больше уровня 2018 года, составив 80,6 млрд рублей.

- Хотя понятно, пока это у нас меньшая часть, чем федеральная, но это тоже увеличение. Федеральная часть у нас увеличилась значительно. С 2016 года почти на треть увеличение бюджета, но цифры, конечно, фантастические, - поделился Игорь Марковец.

Он вспомнил о принятии бюджета, когда сам впервые оказался в депутатском кресле. Тогда в Народном Хурале была утверждена цифра в 43 миллиарда рублей, сейчас – 80 миллиардов.

- Если это всё в реальных цифрах, то это колоссально. Получается, это десятки детских садов, это школы, это спортивные объекты, это рост инвестиций больше чем на 40%, - добавил Игорь Марковец.

Отметил депутат и проблемные вопросы, озвученные сегодня главой Бурятии. Среди них – например, кадровый дефицит в новых школах.

Среди положительных моментов Марковец особо выделил рост объёмов Дорожного фонда.

- Конечно, 11 с лишним миллиардов на Дорожный фонд – это огромные цифры, которые раньше мы даже представить не могли, что такие деньги у нас могут осваиваться. При этом мы подчёркиваем, что очень важно строить не только магистрали какие-то. Важно, чтобы каждый житель почувствовал это, выходя их своего подъезда. Чтобы выйдя из своего подъезда, он видел красивый двор, чтобы он сел на машину или поехал на коляске с ребёнком и приехал к этой красивой дороге по хорошему и качественному проезду, - отметил Марковец.

Из растущего бюджета большинство средств идёт на социальные нужды.

- 70% бюджета – это «социалка». Это именно то, что касается медицины, здравоохранения, социальной помощи людям. Ещё раз напомню, больше 300 тысяч людей у нас в республике получают поддержку. Это очень важно. Мы видим рост практически во всех направлениях, по всем показателям, - заключил депутат Народного Хурала Игорь Марковец.



глава РБ депутаты Народного Хурала правительство республики бюджет
 
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