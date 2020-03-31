Система видеонаблюдения появится в кадетской школе-интернате
В Бурятии судебные приставы обязали республиканское министерство образования и науки профинансировать кадетскую школу-интернат для устранения нарушений законодательства о противодействии терроризму.
- С таким требованием в суде выступил прокурор Советского района в интересах неопределенного круга лиц. Ранее было установлено, что система видеонаблюдения в кадетской школе-интернате оснащена недостаточно. Имеющиеся технические средства не обеспечивают надлежащего хранения записи видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Приставы возбудили в отношении минобрнауки исполнительное производство, однако министерство обратилось в суд за предоставлением отсрочки из-за обстоятельств, препятствующих исполнению судебного решения.
После истечения срока отсрочки министерство выделило денежные средства на устранение нарушений законодательства о противодействии терроризму. Речь идет об оборудовании объекта системой видеонаблюдения, обеспечивающей непрерывное видеонаблюдение.
Минобрнауки Бурятии обязали установить видеонаблюдение
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