Инаугурация нового мэра Улан-Удэ обойдётся без банкета

Выборы мэра Улан-Удэ состоялись 8 сентября. Явка составила 34%. И.о. руководителя администрации Игорь Шутенков одержал победу, получив 52,5% голосов. Его главный конкурент, сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев получил 36,58%. У остальных кандидатов – огромное отставание: телеведущий Батодалай Багдаев (КПСС) получил 2,41% голосов, депутат горсовета и пока ещё заммэра Алексей Хандархаев («Гражданская платформа») – 2,04%, директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия») – 1,65%, представитель ЛДПР Николай Чимитов – 1,37%.

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