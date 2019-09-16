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Инаугурация нового мэра Улан-Удэ обойдётся без банкета

Инаугурация нового мэра Улан-Удэ обойдётся без банкета
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Шутенков официально станет мэром Улан-Удэ завтра

Торжественная церемония вступления Игоря Шутенкова в должность мэра состоится уже завтра, 17 сентября. Ранее датой называлось 18-е число.

Инаугурация состоится в 10 часов утра. Прямая трансляция будет идти на телеканале «Тивиком», а также в Интернете – на странице «Тивикома» в Facebook.

Никаких пиров и банкетов после инаугурации не будет. Об этом сообщил Игорь Шутенков своим подчинённым в администрации города, передаёт телеграм-канал «Улан-Удэ. Life».

- Церемония вступления в должность – это уставная процедура, после у меня напряжённый рабочий график. Сразу после я выезжаю на ТЭЦ с проверкой, посмотрю, как запустили котлы и как начался отопительный сезон, - сказал Шутенков на одном из рабочих совещаний.

Выборы мэра Улан-Удэ состоялись 8 сентября. Явка составила 34%. И.о. руководителя администрации Игорь Шутенков одержал победу, получив 52,5% голосов. Его главный конкурент, сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев получил 36,58%. У остальных кандидатов – огромное отставание: телеведущий Батодалай Багдаев (КПСС) получил 2,41% голосов, депутат горсовета и пока ещё заммэра Алексей Хандархаев («Гражданская платформа») – 2,04%, директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия») – 1,65%, представитель ЛДПР Николай Чимитов – 1,37%.

В пятницу Шутенков прокомментировал протестную акцию и требования коммунистов о перевыборах мэра.

- Я считаю, что выборы состоялись, надо уже делать результат, надо работать, каждодневно, планомерно, спокойно работать. Не разъединять общество, а наоборот объединять, - сказал он.

Всенародные выборы мэра состоялись в столице Бурятии впервые за 12 лет. В последний раз жители сами выбирали мэра ещё в 2007-м, тогда тяжёлую победу, едва не проиграв коммунисту Толстоухову, одержал мэр Геннадий Айдаев. После этого прямые выборы были отменены, проведена реформа о разделении власти в городе на сити-менеджера и мэра (выбираемого из числа депутатов). Депутаты Улан-Удэ дважды назначали мэром Александра Голкова.

В апреле 2018 года в Бурятии были внесены изменения в выборное законодательство. Назначение глав муниципальных образований теперь возможно либо в результате прямых выборов, или через конкурсную комиссию. Единственное исключение – Улан-Удэ, где мэра отныне будет всегда выбирать народ.
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