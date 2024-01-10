Забайкальская чета отпраздновала 60-летие совместной жизни

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

Они познакомились на одной из метеостанций в Бурятии



60 лет – бриллиантовый юбилей совместной жизни – отметили жители забайкальского села Улёты Иннокентий Фёдорович и Светлана Демьяновна Панковы.



Иннокентий родился в деревне Чернуха в многодетной семье Панковых четвёртым ребёнком. Светлана родом с Алтая. Они познакомились на таёжной метеостанции в селе Замакта в Бурятии, куда молодого дипломированного метеоролога Иннокентия направили в командировку. Светлана приехала в Забайкалье к родственникам, окончила курсы радистов при Читинском ДОСААФе и работала на этой метеостанции радисткой. Молодые полюбили друг друга, свадьбу сыграли в Улётах под самый Новый год.



В конце 1964 года у пары родилась первая дочь Алëна. Молодые супруги, несмотря на трудности удалённой от цивилизации жизни и переезды по тайге, успевали получить дальнейшее образование. В феврале 1968 года родилась вторая дочь, Инна. Тогда Панковы перебрались жить в Улёты, где продолжали работать на метеостанции. Иннокентий Фёдорович был приглашён на партийную работу, получил соответствующее образование, Светлана Демьяновна работала финансистом, также постоянно обучаясь.



- Семья Панковых - трудолюбивая и разносторонняя, увлечений в жизни супругов всегда было много. Это охота, рыбалка, совместные таёжные путешествия, сплавы по Ингоде, выращивание цветов, моделирование и пошив нарядов для дочерей. Выросшие дочери вышли замуж, подарили родителям четырёх внучек. Две старшие из них уже родили двух правнучек и двух правнуков. Успехами и победами своей семьи бабушка с дедушкой гордятся как самыми большими достижениями, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.



Сотрудники отдела ЗАГС Улётовского района посетили дом юбиляров, поздравили их с памятной датой и попросили оставить свои подписи в книге почёта.



