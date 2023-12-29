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В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие

В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 90-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
С юбилейным днём рождения поздравили Татьяну Корнакову

27 декабря 90-летие отметила жительница Хоринского района Бурятии, труженица тыла, ветеран труда Татьяна Фёдоровна Корнакова.

- Родилась я в простой крестьянской семье в селе Анинск, родители работали в колхозе. С детских лет довелось много трудиться: работать на огороде и зернотоке, пасти баран, косить сено, - делится историей своей жизни юбиляр.

Сноровистая и лёгкая на подъём девушка без труда справлялась с любой работой, работала наравне со взрослыми и всегда была на хорошем счету. В 1948 году в возрасте 15 лет получила медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, за плечами Татьяны Фёдоровны большой трудовой стаж.

- Мама более 30 лет проработала в Хоринской средней школе № 1 техничкой. В то время в школе было печное отопление, печи топили два раза в день, надо было расколоть и занести дрова на два этажа, также носили воду вёдрами из колодца, грели в чане, чтобы мыть полы. Все, кто учился, помнят мою маму, как она помогала ребятам одеваться, завязывать шарфы. Учителя очень уважительно относились к ней, - вспоминает дочь юбиляра Ольг.

Сейчас, несмотря на преклонный возраст Татьяна Фёдоровна сама управляется домашним хозяйством, в курсе всех новостей в районе, республике и в стране. Очень любит читать газеты, журналы и книги.

С днём рождения именинницу поздравили представители администрации района, отдела социальной защиты населения, Хоринской средней школы №1, районного совета депутатов.

- Мы вручили нашей долгожительнице персональные поздравления президента Российской Федерации, поздравления главы Республики Бурятия, главы МО «Хоринский район», совета депутатов, совета ветеранов. Вручён сертификат на единовременную денежную выплату, - рассказали в отделе соцзащиты по Хоринскому району. - Желаем Татьяне Фёдоровне крепкого здоровья и ещё долгих лет радостной счастливой жизни в окружении родных и близких!

Бурятия Хоринский район юбилей долгожитель

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