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В Бурятии обсудят идеи о создании нового пространства для жизни

В Бурятии обсудят идеи о создании нового пространства для жизни
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике проведут ежегодный региональный форум

Жители Бурятии могут предложить идеи в создании нового пространства для жизни. Сбор идей по благоустройству дворов, площадок, новых мест досуга, спорта и общения проходит на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени».

Лучшие проекты будут представлены на региональном форуме «Сильные идеи нового времени», который проводится ежегодно с 2020 года. Инициативы граждан собирают для выявления самых интересных и достойных к реализации проектов. Идеи будут доработаны совместно с экспертами и наставниками и получат поддержку от государства и бизнеса.

Заявки принимаются до 31 января 2024 года по направлению «Пространство для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

Возрастное ограничение: 16+.
Бурятия форум проект благоустройство

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