В Бурятии обсудят идеи о создании нового пространства для жизни

В республике проведут ежегодный региональный форум



Жители Бурятии могут предложить идеи в создании нового пространства для жизни. Сбор идей по благоустройству дворов, площадок, новых мест досуга, спорта и общения проходит на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени».



Лучшие проекты будут представлены на региональном форуме «Сильные идеи нового времени», который проводится ежегодно с 2020 года. Инициативы граждан собирают для выявления самых интересных и достойных к реализации проектов. Идеи будут доработаны совместно с экспертами и наставниками и получат поддержку от государства и бизнеса.



Заявки принимаются до 31 января 2024 года по направлению «Пространство для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



Возрастное ограничение: 16+.

